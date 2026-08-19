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Adosados en Venta en Thessaly, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavkos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavkos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$448,669
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Thessaly, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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