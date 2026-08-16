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Hoteles en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Hotel 1 100 m² en Nea Kallikrateia, Grecia
Hotel 1 100 m²
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 37
Nº de cuartos de baño 40
Área 1 100 m²
Código de propiedad: HPS4757 - Hotel FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia por € 1.650.0…
$1,90M
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