Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Spata-Loutsa Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Spata Loutsa Municipal Unit, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Spata, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Spata, Grecia
Dormitorios 4
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$279,828
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Spata Loutsa Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir