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Villas en venta en South Aegean, Grecia

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Municipality of Thira
3
Thira Municipal Unit
3
Municipality of Mykonos
7
Kea Municipality
3
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18 propiedades total found
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
Property Code: HPS5743 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 3.500.000 . This 260.00 sq…
$4,03M
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Villa en Psarou, Grecia
Villa
Psarou, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 655 m²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
$3,44M
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Property Code: HPS5741 - Villa FOR SALE in Mykonos Houlakia for € 930.000 . This 108.00 sq.…
$1,07M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 121 m²
Property Code: HPS5737 - Villa FOR SALE in Mykonos Kanalia for € 10.500.000 . This 1121.00 …
$12,08M
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Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 330 m²
Property Code: HPS5736 - Villa FOR SALE in Kea Pisses for € 0 . This 330.00 sq. m. Villa …
Precio en demanda
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Villa en South Aegean, Grecia
Villa
South Aegean, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
Property Code: HPS5740 - Villa FOR SALE in Mykonos Panormos for € 2.000.000 . This 338.00 s…
$2,30M
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Villa 18 habitaciones en Antiparos Municipality, Grecia
Villa 18 habitaciones
Antiparos Municipality, Grecia
Habitaciones 18
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 583 m²
Superficie: 583 m2Superficie terrestre: 4.590 m2Dormitorios: 8Baños: 10Garaje: 4Situado a so…
Precio en demanda
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Kea Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Kea Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
OTZIAS, KEA This stunning 120 sq.m. villa sits on a sprawling 6,000 sq.m. plot, blending …
$1,10M
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Villa en Kea Municipality, Grecia
Villa
Kea Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 495 m²
Property Code: HPS5589 - Villa FOR SALE in Kea Spathi for € 5.000.000 . This 495 sq. m. fur…
Precio en demanda
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Villa en Miconos, Grecia
Villa
Miconos, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 500 m²
Superficie: 1500 m2Superficie terrestre: 8000 m2Dormitorios: 6Baños: 7Villa contemporánea si…
Precio en demanda
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 12 habitaciones en Miconos, Grecia
Villa 12 habitaciones
Miconos, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 215 m²
Número de plantas 2
MYKONOS, KANALIA Mykonos, Greece The villa in Mykonos, Kanalia offers a unique opportuni…
$2,15M
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Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Villa 4 habitaciones en Andros, Grecia
Villa 4 habitaciones
Andros, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 171 m²
Número de plantas 2
Newly Built Luxury Villa for Sale in Andros,with big land plot Property Overview Lo…
$969,804
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Villa 7 habitaciones en Firostefani, Grecia
Villa 7 habitaciones
Firostefani, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Villa 6 habitaciones en Paros Municipality, Grecia
Villa 6 habitaciones
Paros Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Villa en Imerovigli, Grecia
Villa
Imerovigli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
Precio en demanda
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Villa en Andros, Grecia
Villa
Andros, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Villa en una colina con vistas al mar Mediterráneo, con vistas al mar Egeo y sus islas. La v…
$3,83M
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Parámetros de las propiedades en South Aegean, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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