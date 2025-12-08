Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Kalymnos
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Municipality of Kalymnos, Grecia

Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Pothia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Pothia, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Situado en la belleza serena del pueblo de Skalia, en la auténtica isla de Kalymnos, esta ex…
$375,668
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Kalymnos, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir