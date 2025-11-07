Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Terraza en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
32
Neos Marmaras
13
1 propiedad total found
Villa 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Descubra nuestra nueva villa de lujo en venta en Nikiti, Halkidiki, un destino excepcional p…
Precio en demanda
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
