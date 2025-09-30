Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
30
Neos Marmaras
11
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 7 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/1
Lujo 300 metros cuadrados. Villa en Sithonia – Comfort, Elegance & Stunning Vistas Ubicado …
$1,52M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sithonia Municipal Unit, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir