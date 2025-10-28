Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles con Terraza en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
7
4 propiedades total found
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Piso 1/3
For sale: a two-level apartment (maisonette) of 103 sq.m, located in the seaside village of …
$326,360
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
A two-level apartment for sale with a total area of 75 sq.m, located on the second and third…
$268,081
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
Dejar una solicitud
