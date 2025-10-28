Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
Dejar una solicitud
