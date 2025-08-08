Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
134
Neos Marmaras
30
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 3
Halkidiki, esta excepcional y lujosa casa unifamiliar de 160 metros cuadrados, construida en…
$1,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Sithonia Municipal Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Sithonia Municipal Unit, Grecia

con Garaje
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir