Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
143
Neos Marmaras
33
Casa Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
En venta casa independiente amueblada de dos niveles, con una superficie total de 100 m², id…
$249,942
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Número de plantas 2
For sale: a charming 103 sq.m maisonette located in the beautiful seaside village of Nikiti,…
$326,360
Dejar una solicitud
Dúplex 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
For sale: a two-level apartment of 75 m² in Nikiti, Sithonia (Halkidiki). The first level in…
$198,147
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
A two-level apartment of 90 sq.m is for sale, located on the 1st and 2nd floors of a residen…
$308,876
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Sithonia Municipal Unit

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Sithonia Municipal Unit, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir