Apartamentos con piscina en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
65
Neos Marmaras
23
6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 1
En venta: un apartamento de 59 m² en el segundo piso del pueblo de Nikiti, Sithonia, Halkidi…
$215,245
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Se vende un apartamento de nueva construcción de 55 m² con piscina comunitaria, situado a so…
$232,504
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
Apartamento 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
