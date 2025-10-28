Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
65
Neos Marmaras
23
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
Se vende un apartamento de nueva construcción de 55 m² con piscina comunitaria, situado a so…
$232,504
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,950
Apartamento 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Αυτό το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, που βρίσκεται στην πανέμορφη Νικήτη Χαλκιδικής, προσ…
$522,756
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nikiti, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Αυτές οι κατοικίες ορόφου με σοφίτα, συνολικής επιφάνειας 90,65 τ.μ., προσφέρουν έναν ιδανικ…
$312,152
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
