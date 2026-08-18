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Adosados en Venta en Serres, Grecia

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6 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Se vende casita de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 2 nive…
$247,949
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 176 m²
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$318,791
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 2 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta 2 casas adosadas de dos plantas de 80 metros cuadrados cada una, en los suburbios de S…
$200,791
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Se vende casita de 105 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene nivele…
$188,913
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 102 m²
Venta de maisonette de 102 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$188,913
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Parámetros de las propiedades en Serres, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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