Villas del mar en venta en Serres Regional Unit, Grecia

5 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Nea Kerdylia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kerdylia, Grecia
Habitaciones 3
Área 70 m²
For Sale: 70 sq.m. Detached House with Panoramic Sea & Mountain View – Kerdylia In a m…
$300,420
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa 3 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 2
Luxury Maisonette with Private Pool and Unobstructed Sea View – Just 180m from the Coast …
$346,639







Villa 3 habitaciones en Nea Kerdylia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kerdylia, Grecia
Habitaciones 3
Área 70 m²
Número de plantas 1
For Sale: 70 sq.m. Detached House with Panoramic Sea & Mountain View – Kerdylia In a m…
$271,534







AdriastarAdriastar
Villa 3 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa 3 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Área 71 m²
Número de plantas 1
Luxury Residence with Private Pool and Sea View – Only 180m from the Coast For sale: a…
$300,420







Villa 3 habitaciones en Nea Kerdylia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kerdylia, Grecia
Habitaciones 3
Área 82 m²
Número de plantas 2
Luxury Maisonette with Sea View – Only 180m from the Coast For sale: a luxury two-leve…
$311,975







Parámetros de las propiedades en Serres Regional Unit, Grecia

