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Villas en venta en Serres Regional Unit, Grecia

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Amphipolis Municipality
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10 propiedades total found
Villa en Nea Kerdylia, Grecia
Villa
Nea Kerdylia, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Villa en Mavrothalassa, Grecia
Villa
Mavrothalassa, Grecia
Área 400 m²
Descuentos! Venta villa en Mavrosalasa, cerca de Serres, ciudad Amphipolis y resort Asproval…
$377,827
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 71 m²
Residencia de lujo con piscina privada y vistas al mar – A solo 180 metros de la costa Vent…
$289,274
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 82 m²
Maisonette de lujo con piscina privada y vista al mar sin obstáculos - a solo 180 metros de …
$324,695
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 70 m²
Venta: 70 metros cuadrados. Casa independiente con mar panorámico & montaña Ver – Kerdylia …
$253,852
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Villa en Amphipolis, Grecia
Villa
Amphipolis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 261 m²
Código de propiedad: HPS3039 - Villa FOR SALE in Amfipoli Palaiokomi for €1.200.000 . Este 2…
$1,38M
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TekceTekce
Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 82 m²
Maisonette de lujo con vista al mar – A sólo 180 metros de la costa Venta: una maisonette d…
$295,177
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
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Amphipolis Municipality, Grecia
Área 70 m²
Venta: 70 metros cuadrados. Casa independiente con mar panorámico & montaña Ver – Kerdylia …
$282,518
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Villa en Serres Municipality, Grecia
Villa
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Se vende villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Salónica. La planta baja consta de 2 …
$441,739
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Villa en Amphipolis Municipality, Grecia
Villa
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta – Villas de lujo de nueva construcción A solo 250 m del mar A solo 250 metros de la p…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Serres Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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