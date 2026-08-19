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Adosados en Venta en Serres Regional Unit, Grecia

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Amphipolis Municipality
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Serres
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17 propiedades total found
Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 66 m²
Maisonette de dos niveles, 66 m2, en una parcela de 53 m2, a solo 180 metros del mar ¿Está …
$198,359
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 53 m²
Maisonette en construcción, con una superficie total de 53 metros cuadrados, clase energétic…
$177,106
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 176 m²
Venta de maisonette de 176 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$318,791
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 58 m²
Venta casa adosada de 58 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$169,355
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 66 m²
Maisonette de dos niveles, 66 m2, en una parcela de 53 m2, a solo 180 metros del mar ¿Está …
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta en construcción maisonette de 63 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. La maiso…
$165,299
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 53 m²
Venta casa adosada de 53 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$157,049
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
$247,949
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
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Área 66 m²
Maisonette de dos niveles, 66 m2, en una parcela de 53 m2, a solo 180 metros del mar ¿Está …
$205,443
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
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Amphipolis Municipality, Grecia
Área 60 m²
Venta casa adosada de 60 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$174,629
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta 2 casas adosadas de dos plantas de 80 metros cuadrados cada una, en los suburbios de S…
$200,791
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 73 m²
Lujosas Maisonettes en el corazón de la playa de Ofrynio – una oportunidad única para la res…
$247,949
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Se vende casita de 100 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 2 nive…
$247,949
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Adosado Adosado en Amphipolis Municipality, Grecia
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Amphipolis Municipality, Grecia
Área 60 m²
Venta casa adosada de 60 metros cuadrados en los suburbios de Kavala en construcción. El ado…
$173,457
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Se vende casita de 105 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene nivele…
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Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 104 m²
Venta de maisonette de 104 metros cuadrados en Asprovalta. La maisonette tiene 2 niveles. Pl…
$649,390
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
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Área 102 m²
Venta de maisonette de 102 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La maisonette ti…
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Parámetros de las propiedades en Serres Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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