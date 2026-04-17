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Apartamentos del mar en venta en Serres Regional Unit, Grecia

Amphipolis Municipality
9
Visaltia Municipality
3
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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Ano Vrontou, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Ano Vrontou, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento tiene 3 nivel…
$129,878
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Tipos de propiedades en Serres Regional Unit

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Serres Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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