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Apartamentos en venta en Serres Regional Unit, Grecia

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Amphipolis Municipality
5
Visaltia Municipality
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9 propiedades total found
Apartamento en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 34 m²
En venta apartamento planta baja de 34.35 metros cuadrados, con un pequeño jardín privado en…
$101,965
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Apartamento 2 habitaciones en Nigrita, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nigrita, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta apartamento de 91 metros cuadrados en Serres. El apartamento está situado en la primer…
$86,569
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Apartamento 1 habitacion en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta en construcción apartamento de 40 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. El apar…
$114,256
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Apartamento 1 habitacion en Aidonochori, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Aidonochori, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta en construcción apartamento de 46 metros cuadrados en Asprovalta. El apartamento está …
$153,492
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Apartamento en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento
Amphipolis Municipality, Grecia
Área 44 m²
En Venta – Moderno Apartamento 44 m2 con 16.5 m2 Balcón : primer piso con una superficie ne…
$161,167
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Apartamento 2 habitaciones en Aidonochori, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aidonochori, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Asprovalta. El apartamento está situado en la te…
$137,685
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta en construcción apartamento de 46 metros cuadrados en Asprovalta. El apartamento está …
$181,661
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Apartamento 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta en construcción apartamento de 63 metros cuadrados en Asprovalta. El apartamento está …
$257,841
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Apartamento 3 habitaciones en Ano Vrontou, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Ano Vrontou, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento tiene 3 nivel…
$129,878
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Tipos de propiedades en Serres Regional Unit

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Serres Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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