Casas en la montaña en Venta en Rhodes Regional Unit, Grecia

5 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Gennadi, Grecia
Villa 5 habitaciones
Gennadi, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 274 metros cuadrados en Rhodes Island. Planta baja consta de un …
$2,11M
Villa 1 habitación en Koskinou, Grecia
Villa 1 habitación
Koskinou, Grecia
Habitaciones 1
Área 600 m²
Número de plantas 3
Le presentamos a la venta una elegante villa de 3 plantas con cuatro lujosas habitaciones am…
$2,93M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la isla de Rodas. La planta baja const…
$468,176
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 260 metros cuadrados en Rhodes. La casa consta de 4 dormitorio…
$819,309
Villa 6 habitaciones en Malonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Malonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta – 200 metros cuadrados. Villa en Malona, Rodas 📍 Ubicación: Malona, Rhodes 🏠 Zon…
$1,29M
