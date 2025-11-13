Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Rhodes Regional Unit, Grecia

Municipality of Rhodes
20
Municipal Unit of Rhodes
8
Rodas
4
20 propiedades total found
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
La casa moderna y señorial en la cima de una colina, ubicada en una zona impecablemente ajar…
$2,47M
Villa en Aghios Isidoros, Grecia
Villa
Aghios Isidoros, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
¿Sueñas con despertarte todos los días mirando los interminables mares azules y el cielo?? C…
$2,55M
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 260 metros cuadrados en la isla de Rodas en co…
$820,715
Villa en Gennadi, Grecia
Villa
Gennadi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 274 metros cuadrados en la isla de Rodas. La primera planta cons…
$2,11M
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Todos sabemos que vivir junto al mar es un sueño y un estilo de vida al que muchos de nosotr…
$2,44M
Castillo en Municipality of Rhodes, Grecia
Castillo
Municipality of Rhodes, Grecia
Área 541 m²
En venta en el casco antiguo de Rodas y específicamente en el área del Coloquio, una propied…
$842,178
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Una villa diseñada para apreciar las impresionantes vistas azules del mar y el cielo. La …
$593,838
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en la isla de R…
$468,980
Villa 5 habitaciones en Gennadi, Grecia
Villa 5 habitaciones
Gennadi, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 274 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 274 metros cuadrados en Rhodes Island. Planta baja consta de un …
$2,11M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Koskinou, Grecia
Villa 1 habitación
Koskinou, Grecia
Habitaciones 1
Área 600 m²
Número de plantas 3
Le presentamos a la venta una elegante villa de 3 plantas con cuatro lujosas habitaciones am…
$2,93M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la isla de Rodas. La planta baja const…
$468,176
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Koskinou, Grecia
Villa
Koskinou, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 600 m²
Piso 1/3
Ofrecemos a la venta una elegante villa de 3 plantas con cuatro habitaciones de lujo amuebla…
$2,93M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 260 metros cuadrados en Rhodes. La casa consta de 4 dormitorio…
$819,309
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Malonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Malonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta – 200 metros cuadrados. Villa en Malona, Rodas 📍 Ubicación: Malona, Rhodes 🏠 Zon…
$1,29M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa 4 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Rhodes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Rhodes, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 1
En venta 2 -casa de 156 metros cuadrados en la isla de Rodas. La planta baja consta de 2 dor…
$678,856
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 156 metros cuadrados en la isla de Rodas. La p…
$680,021
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 426 m²
Excepcional villa familiar ubicada en un gran jardín privado y ajardinado con impresionantes…
$1,73M
Villa en Municipality of Rhodes, Grecia
Villa
Municipality of Rhodes, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 137 m²
Refined modern villa with extensive sea views. Natural light permeates the villa through wid…
$593,838
