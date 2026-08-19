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Locales comerciales en venta en Regional Unit of West Athens, Grecia

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1 propiedad total found
Propiedad comercial 412 m² en Municipality of Peristeri, Grecia
Propiedad comercial 412 m²
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Para la venta -- Residencial Otras propiedades -- Atenas Oeste: Peristeri -- Lofos Axiomatik…
$780,795
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