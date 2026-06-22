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Casas en la montaña en Venta en Regional Unit of Piraeus, Grecia

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Municipality of Piraeus
29
El Pireo
29
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
6
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3 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 200 m²
El edificio tiene 200 metros cuadrados en una parcela de 120 metros cuadrados, cerca del pue…
$519,512
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta de maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$312,888
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 141 m²
Se vende casita de 141 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. El quinto piso…
$613,968
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Piraeus

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Piraeus, Grecia

con Terraza
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Baratos
De lujo
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