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Adosados en Venta en Regional Unit of Phocis, Grecia

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3 propiedades total found
Adosado Adosado en Delphi Municipality, Grecia
Adosado Adosado
Delphi Municipality, Grecia
Se vende casita de 0 metros cuadrados en Arachova . La casita tiene un nivel. Una magnífica …
$3,84M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Delfos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Delfos, Grecia
Dormitorios 3
Área 151 m²
Venta de maisonette de 151 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 2 niveles…
$301,081
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Adosado Adosado en Glyphada, Grecia
Adosado Adosado
Glyphada, Grecia
Área 132 m²
Piso 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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TekceTekce
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Phocis, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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