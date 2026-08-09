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Casas de campo en venta en Regional Unit of Phocis, Grecia

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Delphi Municipality
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Casa de campo en Lilaia, Grecia
Casa de campo
Lilaia, Grecia
Área 250 m²
Venta casa de 1 plantas de 250 metros cuadrados en Arachova. Los propietarios dejarán los mu…
$2,95M
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Venta Casa de 3 plantas de 430 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$259,756
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Casa de campo 4 habitaciones en Delphi Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Delphi Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 2 plantas de 240 metros cuadrados en Grecia central. Planta baja consta de 2 d…
$177,106
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Phocis, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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