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Dúplex en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

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Dúplex 3 habitaciones en Municipality of Saronikos, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Municipality of Saronikos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Maisonette A – Piscina privada | Vista al mar | Vida contemporánea en la Riviera Ateniense …
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Dúplex 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dúplex 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 1
Excelente temporada de construcción ambientada en un complejo de bienes raíces 4 con uso exc…
$749,876
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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