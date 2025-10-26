Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. El Pireo
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Vistas al mar

Estudios del mar en venta en El Pireo, Grecia

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir