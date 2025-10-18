Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Pavlos Melas Municipality, Grecia

3 propiedades total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 3
Venta maisonette de 200 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 3 niveles. Pla…
$374,541
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 415 m²
Piso 4/1
Venta casa de 4 plantas de 415 metros cuadrados en Salónica. El sótano consta de un trastero…
$585,220
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pavlos Melas Municipality, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pavlos Melas Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Número de plantas 4
Venta maisonette de 113 metros cuadrados en Thessaloniki. La maisonette tiene 3 niveles. Sem…
$310,167
Dejar una solicitud
