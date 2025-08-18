Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Palene
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Jardín

Casas de campo con Jardín en venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

6 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Loutra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Loutra, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 3
Este es un amplio maisonette de 115 metros cuadrados, construido en 2010 y totalmente renova…
$327,037
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo 4 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 2
¿Está interesado en una propiedad en Kassandra, Halkidiki, adecuado para obtener una Visa de…
$462,952
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo 6 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
Una casa de piedra única, situada justo enfrente de la playa. Construido con materiales trad…
$1,60M
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo 6 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Una excelente vivienda unifamiliar está en venta en Pefkohori, Halkidiki, ideal para aquello…
$571,214
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo en Polychrono, Grecia
Casa de campo
Polychrono, Grecia
Número de plantas 2
Casa unifamiliar a tiro de piedra del marEn una ubicación tranquila y privilegiada en Kassan…
$1,14M
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo 4 habitaciones en Paliouri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paliouri, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 3
Descubra esta hermosa casa reformada de 120 metros cuadrados en el pintoresco pueblo de Pale…
$320,305
Dejar una solicitud
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English

