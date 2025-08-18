Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Palene
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Terraza

Casas de campo con Terraza en venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
Una casa de piedra única, situada justo enfrente de la playa. Construido con materiales trad…
$1,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Unidad Municipal de Palene, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir