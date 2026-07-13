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Apartamentos en venta en Oraiokastro, Grecia

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Apartamento 1 habitacion en Oreokastro Municipality, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está s…
$129,878
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Apartamento 2 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la p…
$141,685
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Apartamento en Oreokastro Municipality, Grecia
Apartamento
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 200 m²
Venta apartamento de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El apartamento está …
$527,674
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