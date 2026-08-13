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Propiedades residenciales en venta en Naxos, Grecia

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1 propiedad total found
Casa 10 habitaciones en Naxos, Grecia
Casa 10 habitaciones
Naxos, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Número de plantas 4
Maravillosa casa familiar de 189 metros cuadrados. con 4 niveles en venta en Grecia, Naxos, …
$376,931
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