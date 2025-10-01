Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Troizinia - Methana
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$269,868
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir