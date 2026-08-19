Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Troizinia - Methana
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

;
Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 300 m² en Methana, Grecia
Hotel 1 300 m²
Methana, Grecia
Área 1 300 m²
Este hotel de primera clase con hospital térmico y con todo el equipo necesario se proporcio…
$7,67M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir