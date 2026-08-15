Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Tripoli
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Municipality of Tripoli, Grecia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Tripoli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Tripoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peloponeso, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the…
$801,019
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Tripoli, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir