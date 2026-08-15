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Apartamentos en venta en Municipality of Tripoli, Grecia

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Apartamento en Kerasia, Grecia
Apartamento
Kerasia, Grecia
Área 43 m²
Venta apartamento de 43 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$144,142
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Tripoli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Tripoli, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 153 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Peloponeso, Administration of the Peloponnese, Western Greece and the…
$801,019
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Tripoli, Grecia

con Terraza
Baratos
De lujo
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