  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Municipality of Thessaloniki, Grecia

2 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 112 m²
Piso 4
Kavala, Center: Se alquila un apartamento central de 112 m2 situado en la 4a planta del edif…
$711
por mes
Estudio en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Caballo, DEOS: Estudio de nueva construcción de 30 metros cuadrados en la primera planta con…
$242
por mes
