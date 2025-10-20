Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grecia

villas
3
casas de campo
3
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Kini, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kini, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de 5 dormito…
$702,264
Dejar una solicitud
Casa de campo 4 habitaciones en Vari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vari, Grecia
Habitaciones 4
Área 141 m²
Número de plantas 3
Amplia casa de 3 dormitorios con vista al mar en venta en Syros, Grecia Esta hermosa casa de…
$368,689
Dejar una solicitud
Casa de campo 7 habitaciones en Ligero, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Ligero, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de un dormit…
$1,05M
Dejar una solicitud
