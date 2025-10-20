Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Municipality of Syros and Ermoupoli, Grecia

7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Azolimnos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Azolimnos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Αυτή η εντυπωσιακή ανεξάρτητη βίλα 360 τ.μ. βρίσκεται στον μαγευτικό κόλπο του Αζολίμνου στη…
$855,529
Villa en Kini, Grecia
Villa
Kini, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 180 metros cuadrados en la región de Cyclades.…
$703,470
Casa de campo 6 habitaciones en Kini, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kini, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de 5 dormito…
$702,264
Casa de campo 4 habitaciones en Vari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vari, Grecia
Habitaciones 4
Área 141 m²
Número de plantas 3
Amplia casa de 3 dormitorios con vista al mar en venta en Syros, Grecia Esta hermosa casa de…
$368,689
Villa en Ligero, Grecia
Villa
Ligero, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 220 metros cuadrados en la región de Cyclades.…
$1,06M
Villa en Vari, Grecia
Villa
Vari, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 141 m²
Piso 1/2
Amplia casa con 3 dormitorios y vistas al mar en venta en Syros Island. Esta hermosa casa de…
$369,322
Casa de campo 7 habitaciones en Ligero, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Ligero, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de un dormit…
$1,05M
