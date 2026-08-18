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Apartamentos en venta en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia

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Municipal Unit of Nea Chalkidona
16
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17 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta apartamento de 220 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$519,512
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Área 204 m²
Venta apartamento de 204 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propiet…
$704,883
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
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Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propiet…
$194,817
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$318,791
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Área 46 m²
Apartamento en venta de 46 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la ter…
$153,699
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 2
Área 126 m²
Venta dúplex de 126 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 1a planta y 2a pla…
$295,177
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$153,492
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
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Área 50 m²
Apartamento en venta con una superficie de 50 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$297,067
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Dormitorios 2
Área 110 m²
Venta apartamento de 110 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$217,250
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 74 m²
Venta en construcción apartamento de 74 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$342,406
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 200 m²
En venta Apartamento de 200 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 4t…
$425,055
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la terce…
$354,213
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Hay: panele…
$377,827
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Apartamento en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento
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Área 49 m²
Apartamento en venta de 49 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la qui…
$137,108
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
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Dormitorios 2
Área 85 m²
Venta apartamento de 85 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$218,431
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 137 m²
Venta apartamento de 137 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la prime…
$389,634
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 1/5
🇬🇷 Propiedad bajo la Visa de Oro en Nea Philadelphia, AtenasInvertir en el futuro europeo co…
$276,489
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Tipos de propiedades en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecia

con Vista a la montaña
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