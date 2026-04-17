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Casas de campo en la montaña en venta en Municipality of Pallini, Grecia

Pallini Municipal Unit
10
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5 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$1,30M
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Casa de campo 9 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 9
Área 550 m²
Venta Casa de 2 plantas de 550 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 7 dormitori…
$1,89M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 7
Área 540 m²
Venta Casa de 4 plantas de 540 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de una cocin…
$1,16M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 5
Área 165 m²
Se vende casa de 3 plantas de 165 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dorm…
$495,898
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 4
Área 326 m²
Venta Casa de 4 plantas de 326 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,03M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Pallini, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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