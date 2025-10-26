Casas del mar en Venta en Municipality of Northern Corfu, Grecia

Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villa 5 habitaciones en Nissaki, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nissaki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 245 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,23M
Villa 6 habitaciones en Perithia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Perithia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 390 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,63M
Villa 5 habitaciones en Kariotiko, Grecia
Villa 5 habitaciones
Kariotiko, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,11M
Villa 6 habitaciones en Katavolos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Katavolos, Grecia
Habitaciones 6
Área 650 m²
Número de plantas 1
Este es un complejo de tres villas ubicadas en el pueblo de Kentroma, en la parte noreste de…
Precio en demanda
Casa de campo 6 habitaciones en Sfakera, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Sfakera, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 317 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 317 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$526,698
Casa de campo 6 habitaciones en Nissaki, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nissaki, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 205 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$795,900
Casa de campo 1 habitación en Nymphes, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Nymphes, Grecia
Habitaciones 1
Área 68 m²
Número de plantas 1
En venta, una casa de campo de 68 metros cuadrados en una parcela de 625 metros cuadrados co…
$81,931
Villa 4 habitaciones en Kassiopi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kassiopi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,64M
Villa 3 habitaciones en Astrakeri, Grecia
Villa 3 habitaciones
Astrakeri, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,93M
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sidari, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sidari, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 198 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$210,679
Adosado Adosado 1 habitación en Agnitsini, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Agnitsini, Grecia
Habitaciones 1
Área 146 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 146 metros cuadrados con una parcela de 534 metros cuadrados en la zo…
$280,906
Villa 4 habitaciones en Katavolos, Grecia
Villa 4 habitaciones
Katavolos, Grecia
Habitaciones 4
Área 150 m²
Número de plantas 1
Venta, una villa de 150 metros cuadrados situada en Katavolos, al noreste de Corfu! La villa…
$2,63M
Villa 4 habitaciones en Kassiopi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kassiopi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,64M
Villa 6 habitaciones en Perithia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Perithia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 296 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 296 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,87M
Casa de campo 2 habitaciones en Acharavi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Acharavi, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta Casa de 1 plantas de 58 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa consta de 2 dorm…
$257,497
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lauki, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lauki, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Venta de maisonette de 140 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$152,157
Casa de campo 6 habitaciones en Xanthates, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Xanthates, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$450,620
Casa de campo 4 habitaciones en Kariotiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kariotiko, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de s…
$474,029
Casa de campo 4 habitaciones en Agios Georgios, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Georgios, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en la isla de Corfu. La casa…
$819,309
Casa de campo 14 habitaciones en Municipality of Northern Corfu, Grecia
Casa de campo 14 habitaciones
Municipality of Northern Corfu, Grecia
Habitaciones 14
Área 343 m²
Piso 1/1
Propiedad en primera línea en venta en la zona de Sidari. La propiedad tiene una superficie…
$2,93M
Casa de campo 1 habitación en Kalami, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Kalami, Grecia
Habitaciones 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
En venta 1 -casa de 100 metros cuadrados en la isla de Corfú. Casa rural en venta en la isla…
$386,245
Villa 1 habitación en Nissaki, Grecia
Villa 1 habitación
Nissaki, Grecia
Habitaciones 1
Área 280 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,72M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Agios Stefanos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Agios Stefanos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 135 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 135 metros cuadrados en la isla de Corfu. La maisonette tiene 2 nivel…
$374,541
Casa de campo 5 habitaciones en Agnitsini, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agnitsini, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 164 m²
Número de plantas 2
Venta Casa de 2 plantas de 164 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de u…
$260,158
Casa de campo 1 habitación en Agios Pantaleimonas, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Agios Pantaleimonas, Grecia
Habitaciones 1
Área 87 m²
Casa en venta en Agios Panteleimonas Venta: Una casa unifamiliar que incluye: Apartamento i…
$117,044
Villa 6 habitaciones en Perithia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Perithia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 303 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 303 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,87M
Casa de campo 4 habitaciones en Kariotiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kariotiko, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 130 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja const…
$509,142
