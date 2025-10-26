Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Municipality of Northern Corfu, Grecia

Villa 5 habitaciones en Nissaki, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nissaki, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 245 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 245 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,23M
Villa 6 habitaciones en Perithia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Perithia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 390 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la isla de Corfú. El semi-sótano cons…
$3,63M
Villa 5 habitaciones en Kariotiko, Grecia
Villa 5 habitaciones
Kariotiko, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,11M
Villa 6 habitaciones en Katavolos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Katavolos, Grecia
Habitaciones 6
Área 650 m²
Número de plantas 1
Este es un complejo de tres villas ubicadas en el pueblo de Kentroma, en la parte noreste de…
Precio en demanda
Villa 4 habitaciones en Kassiopi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kassiopi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,64M
Villa 3 habitaciones en Astrakeri, Grecia
Villa 3 habitaciones
Astrakeri, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$2,93M
Villa 5 habitaciones en Agios Stefanos, Grecia
Villa 5 habitaciones
Agios Stefanos, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 153 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,17M
Villa 6 habitaciones en Agios Stefanos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Agios Stefanos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 188 metros cuadrados en la isla de Corfu. Villa consta de 5 dorm…
$1,58M
Villa 4 habitaciones en Kassiopi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Kassiopi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,64M
Villa 6 habitaciones en Perithia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Perithia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 296 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 296 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de …
$1,87M
Villa 1 habitación en Nissaki, Grecia
Villa 1 habitación
Nissaki, Grecia
Habitaciones 1
Área 280 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo en venta en la isla de Corfú. La villa está totalmente equipada con todo lo ne…
$3,72M
Villa 6 habitaciones en Perithia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Perithia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 303 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 303 metros cuadrados en la isla de Corfú. La planta baja cons…
$1,87M
