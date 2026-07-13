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Casas en la montaña en Venta en Municipality of Monemvasia, Grecia

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Casa 8 habitaciones en Municipality of Monemvasia, Grecia
Casa 8 habitaciones
Municipality of Monemvasia, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de Piedra en el Castillo de Monemvasia – ¡Copropiedad 1/6 por 159.000 €! En owners.g…
$181,183
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Monemvasia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Monemvasia, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta Casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 3 dormitor…
$442,766
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Agencia
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Monemvasia, Grecia

con Vistas al mar
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