  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Marathonas
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Municipality of Marathonas, Grecia

Nea Makri Municipal Unit
62
Marathon
5
Nea Makri
3
11 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Kato Souli, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kato Souli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 414 m²
Piso 4/1
Venta Casa de 4 plantas de 414 metros cuadrados en Attica. El sótano consiste en un almacén.…
$620,334
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,46M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 430 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$784,195
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Venta Casa de 1 planta de 151 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$760,786
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,17M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 6 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,22M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$497,437
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 4 habitaciones en Marathon, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Marathon, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta 1 - casa de una planta de 200 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormi…
$877,831
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 570 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$2,93M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 120 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$234,088
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 3 - villa de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de un almacén.…
$1,11M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά

