Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Lagadas
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Municipality of Lagadas, Grecia

Municipal Unit of Kalindi
3
Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Lagyna, Grecia
Villa
Lagyna, Grecia
Dormitorios 6
Área 320 m²
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de 3 dorm…
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Lagadas, Grecia

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir