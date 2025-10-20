Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Kifisia
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Municipality of Kifisia, Grecia

Ekali Municipal Unit
Villa 11 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 200 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 1200 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala d…
$7,61M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Municipality of Kifisia, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
