Villas en la montaña en venta en Municipality of Kifisia, Grecia

1 propiedad total found
Villa 11 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 200 m²
Número de plantas 1
En venta 3-almacén villa de 1200 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala d…
$7,61M
Dejar una solicitud
