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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Municipality of Kifisia, Grecia

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Casa 3 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Piso 1
Kifisia, Baja Kifisia: ¿Quieres calmarte, amigo, seguridad? 180 TM a 2 niveles (sophita) en …
$2,053
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