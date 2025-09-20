Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Ilida
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Municipality of Ilida, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Kardamas, Grecia
Villa 7 habitaciones
Kardamas, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 630 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 630 metros cuadrados en Peloponés Occidental. Planta baja consta…
$5,27M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Ilida, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir